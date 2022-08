Alexandropoulos é reforço do Sporting

CM já tinha avançado com a contratação do grego por parte dos leões.

O Sporting garantiu a contratação do internacional grego Sotiris Alexandropoulos, que jogava no Panathinaikos, tendo o médio assinado um contrato por cinco temporadas com os 'leões', anunciou esta segunda-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Sotiris Alexandropoulos é a mais recente contratação da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal. O médio internacional grego, de 20 anos, chega a Alvalade proveniente do Panathinaikos FC e assinou contrato até 2027 com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros", informou o Sporting, em comunicado divulgado no site oficial.

Alexandropoulos prepara-se para ter a primeira experiência fora do seu país, uma vez que tem feito toda a carreira no histórico emblema helénico, no qual joga o português António Xavier, ex-jogador de Marítimo, Paços de Ferreira, entre outros.

O médio estreou-se na equipa principal do Panathinaikos com apenas 17 anos, em 2019, e desde então participou em 77 jogos e marcou dois golos pelo clube de Atenas.

Apesar de jovem, Alexandropoulos já foi chamado à seleção principal da Grécia, contabilizado cinco internacionalizações, duas das quais nos recentes compromissos para a Liga das Nações, em junho, diante de Chipre e Kosovo.

A três dias do fecho do 'mercado' de transferências, o Sporting garante um reforço para o meio-campo, que recentemente ficou 'órfão' do 'indiscutível' Matheus Nunes, transferido há duas semanas para os ingleses do Wolverhampton.

Este é o sexto reforço dos 'leões' para a temporada 2022/23, depois de Franco Israel, Jeremiah St. Juste, Morita, Trincão e Rochinha.







CM já tinha avançado com a contratação do grego por parte dos leões. No entanto, Recorde-se que ojá tinha avançado com a contratação do grego por parte dos leões. No entanto, a sua chegada não significa entrada direta para o onze.