Sidney entregue às autoridades portuguesas na fronteira

Sidney Martins, de 42 anos, foi esta segunda-feira entregue à Polícia Judiciária na fronteira terrestre de Aiamonte, pelas Autoridades Espanholas, indiciado pela prática de vários roubos à mão armada, ocorridos no mês de julho, no Algarve.O homem vai ser presente esta terça-feira de manhã ao tribunal de Faro.Nélida Guerreiro e Sidney Martins, conhecidos como 'Bonnie & Clyde' portugueses, são suspeitos de três homicídios em Bragança, ocorridos a nove de julho e a 20 de julho.O casal de assaltantes portugueses detido em Espanha é alvo de três inquéritos em Portugal, sendo suspeito do triplo homicídio de Bragança e de assaltos à mão armada no Fundão e no Algarve, adiantou esta quinta-feira fonte ligada ao processo.