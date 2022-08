Homem morre em moto elétrica oferecida pelo filho

Na sequência do despiste, vítima caiu de uma ribanceira com cerca de dois metros.

Dino Rola, de 63 anos, morreu esta segunda-feira à tarde depois de perder o controlo da moto elétrica em que seguia na Rua Avelino Alves Pereira, em Argoncilhe, Santa Maria da Feira. Na sequência do despiste, o homem caiu de uma ribanceira com cerca de dois metros.





O acidente mortal ocorreu a escassos metros da habitação onde Dino residia. Ao que oconseguiu apurar, a vítima terá recebido o motociclo como prenda de um filho, no passado sábado.

O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Santa Maria da Feira. A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação, esteve no local e investiga as causas do despiste.