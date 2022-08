"A responsabilidade é de todo um Governo": Bloco de Esquerda reage à demissão de Marta Temido

"A demissão de uma ministra não resolverá o problema", denotou Catarina Martins.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, reagiu esta terça-feira à demissão da Ministra da Saúde, Marta Temido, culpando a falta de investimento do governo no Serviço Nacional de Saúde. "A responsabilidade é de todo um Governo que não tem feito investimento e tem perdido profissionais todos os dias", referiu.De acordo com o partido, "há recursos financeiros para investimento financeiro para que o SNS possa funcionar nas melhores condições" e o governo apenas "tem assistido de braços cruzados à degradação do SNS"."A demissão de uma ministra não resolverá o problema", denotou Catarina Martins, apleando a que não se adiem decisões. "Não há tempo a perder, o que é necessário não é a mudança apenas de ministra mas de política", esclareceu.De acordo com a coordenadora do Bloco de Esquerda, "o SNS precisa de investimento e de profissionais com condições (...), do descongelamento de carreiras e a fixação de profissionais"."A ministra da Saúde, Marta Temido, apresentou hoje a sua demissão ao primeiro-ministro por entender que deixou de ter condições para se manter no cargo", dá conta uma nota enviada pelo ministério às redações na madrugada desta terça-feira.