"Estatuto do SNS que não vai de acordo às necessidades": PCP reage à demissão de Marta Temido

"O ministro que vier tem de assumir a responsabilidade de salvar o SNS", referiu Paula Santos.

necessidades"."Perante a situação do SNS, (..) aquilo que é importante neste momento é a avaliação das politicas e reforçar os profissionais e os serviços com mais meios", salientou Paula Santos, questionando se o governo vai agora adotar medidas para fortalecer o SNS.De acordo com o partido, "o ministro que vier tem de assumir a responsabilidade de salvar o SNS", mostrando "a capacidade de resposta do governo".

Paula Santos rejeitou responder se o PCP esperava a demissão da governante, face aos problemas apontados nos últimos meses ao SNS: "Mais do que as pessoas ou os rostos do Governo, aquilo que é importante - e que é a questão fundamental que o PCP coloca -- é a necessidade de avaliação das políticas [encetadas]."

A demissão de Marta Temido ocorreu na madrugada de hoje e para a líder da bancada e membro da Comissão Política do Comité Central do PCP "tem de ser olhada e apreciada" na ótica das políticas. Para o partido este é único ponto que interessa, argumentou.