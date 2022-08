Prisão preventiva para Sidney Martins, o assaltante português apanhado em Espanha

Homem, de 42 anos, tinha sido extraditado esta segunda-feira para Portugal.





O Sidney Martins, o assaltante e suspeito de homicídio que foi capturado em Zamora, Espanha, junto com a namorada Nélida, depois de uma onda de assaltos em Portugal e no país vizinho, ficou em prisão preventiva depois de presente a juíz esta terça-feira em Faro. homem, de 42 anos, tinha sido extraditado esta segunda-feira para Portugal depois de





entregue pelas autoridades espanholas a uma equipa da Unidade de Cooperação Internacional da Polícia Judiciária, numa fronteira terrestre, no âmbito de um mandado de detenção europeu emitido pelo Ministério Público de Faro. Sidney não colocou entraves à extradição e o processo foi rápido. Já Nélida recusou ser entregue às autoridades portuguesas. Segundo a Polícia Judiciária, Sidney está “fortemente indiciado da prática de vários roubos à mão armada, ocorridos no mês de julho, na região algarvia”.



Sidney não colocou entraves à extradição e o processo foi rápido. Já Nélida recusou ser entregue às autoridades portuguesas. Segundo a Polícia Judiciária, Sidney está “fortemente indiciado da prática de vários roubos à mão armada, ocorridos no mês de julho, na região algarvia”.

O casal é suspeito de quatro assaltos armados a postos de combustível no Algarve e no Fundão. Em Espanha, atacaram estações de serviço em Sevilha, Badajoz e Toledo, usando sempre o mesmo ‘modus operandi’ de intimidação dos funcionários com uma arma e uma faca. São ainda suspeitos de ligação a um triplo homicídio em Bragança - ainda em investigação pela Polícia Judiciária.