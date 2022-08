Governo espanhol avança com reforma da lei do aborto e "direitos menstruais"

O Governo espanhol aprovou esta terça-feira uma revisão da lei do aborto para garantir o acesso à interrupção voluntária da gravidez nos hospitais públicos de todo o país e instituir "direitos menstruais" para as mulheres.

No caso do aborto, a revisão da lei pretende, segundo disse esta terça-feira a ministra da Igualdade de Espanha, Irene Montero, "acabar com os obstáculos" que atualmente limitam, na prática, o acesso à Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) em hospitais públicos e "compatibilizar o direito à objeção de consciência" de profissionais de saúde com "o direito das mulheres" de terminarem uma gravidez.

Segundo dados oficiais, só 15% dos abortos em Espanha são feitos em hospitais públicos, por causa do elevado número de objetores de consciência.