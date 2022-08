Chris Rock rejeitou apresentar Óscares do próximo ano e disse que "seria como voltar à cena de um crime"

Comediante rejeitou ainda uma oferta para participar num anúncio, que iria ser transmitido durante a próxima edição do Superbowl.

Chris Rock revelou ter recusado apresentar os Óscares do próximo ano, na sequência daFoi durante um espetáculo em Phoenix, EUA, este fim-de-semana, que o comediante disse ter sido convidado a apresentar a cerimónia dos Óscares e comparou o convite a um regresso a uma cena de crime.Chris Rock rejeitou ainda uma oferta para participar num anúncio, que iria ser transmitido durante a próxima edição do Superbowl, na sequência do incidente que chocou a comunidade de entretenimento, avança o DailyMail. Will Smith subiu ao palco da última cerimónia de entrega de prémios em Los Angeles, em março, e esbofeteou Chris Rock , depois do comediante ter feito uma piada sobre a mulher do ator, Jada Pinkett-Smith, que sofre de alopecia.