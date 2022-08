"Não desejo processar. Quero respostas": Marido da grávida que morreu no hospital diz não ter recebido nenhuma explicação

"Espero que não aconteça à minha bebé o mesmo que aconteceu à minha mulher, que faleceu", disse o homem.

O marido da mulher grávida, que morreu depois de ser transferida do Hospital Santa Maria, em Lisboa, para o Hospital São Francisco Xavier, diz que ainda não recebeu uma explicação do Hospital e revela temer pela vida da filha bebé. A mulher entrou em paragem cardíaca durante 17 minutos no momento da transferência entre hospitais. Esteve em coma profundo durante quatro dias, altura em que foi declarada a morte cerebral.Numa entrevista à TVI,disse estar a "passar por uma má situação, neste momento, a viver duas situações difíceis: a morte da minha mulher e a minha bebé internada". O marido da grávida revelou não conhecer a razão que levou à morte da mulher.O homem disse ainda estar preocupado com a recém-nascida "que ficará hospitalizada durante os próximos dois ou três meses" e adiantou ainda não saber quem está a tratar da menina."Espero que não aconteça à minha bebé o mesmo que aconteceu à minha mulher, que faleceu", disse o homem.