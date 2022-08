Marta Temido deixa Governo após três mortes suspeitas

Ministra pediu demissão após o terceiro caso associado às dificuldades nas maternidades.

A demissão de Marta Temido acontece poucas horas após ser conhecida a terceira morte associada às dificuldades verificadas nos últimos meses, em serviços de Ginecologia e Obstetrícia de hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Em junho e julho, duas grávidas depararam-se com as Urgências fechadas e acabaram por perder os bebés, nos hospitais das Caldas da Rainha e de Santarém.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã