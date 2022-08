Comerciante português morre atingido com tiro na cabeça no Rio de Janeiro

Belmiro Dias da Silva, de 73 anos, ainda foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Um comerciante português, de 73 anos, a viver em Engenho Novo, no Rio de Janeiro, foi morto a tiro esta terça-feira naquela localidade brasileira Segundo o Globo a vítima, Belmiro Dias da Silva, foi atingida na cabeça. Foi levado ao hospital mas acabou por não resistir aos ferimentos.

O homem estaria a passar na rua Verna de Magalhãe de carro, um Jeep Compass, no regresso do trabalho, pelas 6h00 da manhã, quando foi atingido.

Testemunhas relatam ter ouvido dois disparos e que depois se aperceberam que Belmiro estava ferido, sem se conseguir mexer.

A Polícia Civil investiga o caso como um homicídio no contexto de um roubo. De acordo com a Polícia Militar, foi encontrada uma arma dentro do carro da vítima, que foi recolhida. Tenta-se chegar agora à identidade do autor ou autores do crime.