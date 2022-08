Despesa com SNS sobe 3,1 mil milhões de euros na gestão de Marta Temido

Leia a notícia completa no Correio da Manhã

Nunca o Serviço Nacional de Saúde esteve tão caótico, com serviços encerrados e queixas de falta de pessoal, mas os números dizem que nunca foi gasto tanto dinheiro dos contribuintes na Saúde, nem houve tantos trabalhadores. No consulado de Marta Temido no ministério, a despesa anual cresceu mais de 3,1 mil milhões de euros e o número de funcionários no SNS aumentou mais de 20 mil.