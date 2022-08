Saudade: 25 anos de mistério sem Diana

Leia a notícia completa no Correio da Manhã

Diana de Gales deixou o Mundo em lágrimas com a sua partida, há 25 anos, depois de a limusine onde seguia com o namorado, Dodi Al-Fayed, se ter despistado na Ponte de L’Alma, em Paris, enquanto tentava escapar aos paparazzi que a perseguiam. Desde então, e apesar das investigações policiais, as teorias sobre o acidente multiplicam-se. E a elas juntam-se outras tantas sobre a forma como vivia no seio da família real inglesa, após ter casado com Carlos.