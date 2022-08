Rainha Isabel II vai receber futuro primeiro-ministro no castelo de Balmoral. É a 1.ª vez que acontece

A Rainha Isabel II vai receber o próximo primeiro-ministro inglês no castelo de Balmoral, onde a monarca tem passados os últimos tempos. A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo Palácio de Buckingham.

É a primeira vez que um primeiro-ministro será recebido nesta residência da Coroa inglesa.

Antes do próximo primeiro-ministro reunir com Isabel II, no dia e6 de setembro, haverá um encontro da rainha com Boris Johnson, primeiro-ministro demissionário.Até então, Isabel II recebia os novos primeiros-ministros no Palácio de Buckingham ou no Castelo de Windsor. No entanto, a monarca de 96 anos foi aconselhada por médicos a permanecer em Balmoral, onde está de férias, devido aos problemas de mobilidade que tem sentido, e que já a levaram a cancelar vários eventos públicos, incluindo no Jubileu de Platina.