UE vai suspender acordo com a Rússia que facilita emissão de vistos

Peter Szijarto, anunciou também um acordo com a Gazprom, sobre carregamentos adicionais de gás a partir de 1 de setembro.

Os chefes de diplomacia da União Europeia (UE) alcançaram esta quarta-feira, em Praga, um acordo político com vista ao fim do acordo de facilitação de vistos com a Rússia, adiantou o ministro João Gomes Cravinho, que saudou este "compromisso equilibrado".

Em declarações à saída da reunião informal de 'rentrée' dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27, dominada pela questão da circulação de cidadãos russos na UE, João Gomes Cravinho indicou que, apesar das diferentes posições entre os Estados-membros à partida para esta discussão -- alguns defendiam a proibição total de entrada de cidadãos da Rússia no espaço comunitário -, foi possível chegar a "uma solução partilhada por todos", que passa por dificultar a concessão de vistos.

"Apesar de, ocasionalmente, ter havido até momentos mais intensos da discussão, houve sempre uma grande vontade de encontrarmos uma solução partilhada por todos, e isso foi possível, nomeadamente com o final do acordo de facilitação de vistos com a Rússia", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros.