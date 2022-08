Homem detido por atear fogo em Celorico de Basto

Suspeito, sem ocupação profissional, recorreu ao uso de chama direta para atear o incêndio.

Um homem, de 49 anos, foi detido esta terça-feira por suspeitas de ser o autor do incêndio que lavrou a 26 de agosto em Celorico de Basto, Braga.Em comunicado a PSP avança que o local onde ocorreu o incêndio tem sido alvo de recorrentes ignições com origem criminosa, durante as duas últimas semanas.A investigação levada a cabo pela PSP permitiu a identificação e detenção do suspeito. O homem, sem ocupação profissional, recorreu ao uso de chama direta para atear o fogo, refere o comunicado. "O local onde o incêndio ocorreu situa-se numa zona onde existem condições de propagação a manchas florestais de grandes dimensões, gerando enorme risco, potencialmente alimentado pela carga combustível ali existente e pela orografia própria da região, o que se traduziu em elevadíssimo perigo concreto para as pessoas, para os seus bens patrimoniais e para o ambiente", explicam as autoridades.O detido vai ser presente para primeiro interrogatório judicial e para aplicação de medidas de coação.