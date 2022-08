Draxler em Lisboa para assinar pelo Benfica

Jogador não fazia parte das escolhas do novo técnico do PSG, Christopher Galtier.

Julian Draxler está em Lisboa para assinar pelo Benfica. O campeão do Mundo pela Alemanha em 2014 prepara-se reforçar a equipa de Roger Schmidt depois de seis temporadas ao serviço do Paris Saint-Germain.O criativo germânico, de 28 anos, cumpriu 24 jogos na última temporada e não acabou 2021/22 a jogar já que se lesionou num joelho, em março último, esperando agora o regresso oficial à competição.Draxler não fazia parte das escolhas do novo técnico do PSG, Christopher Galtier, e a saída era um dado adquirido face à concorrência de Mbappé, Messi, Sarabia ou Neymar.