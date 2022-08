Departamento de Justiça encontra provas de obstrução no caso das buscas à mansão Trump

Recorde-se que buscas na mansão do ex-presidente norte-americano deveram-se à presença de material altamente confidencial no local.

O Departamento de Justiça norte-americano revelou esta quarta-feira que encontrou provas de uma possível tentativa de eliminação ou ocultação de documentos classificados no âmbito das buscas à mansão do ex-presidente Donald Trump, em Mar-a-Lago, Florida.

"O Governo também tem provas de que os registos provavelmente foram escondidos e removidos do depósito e que foram tomadas medidas para obstruir a investigação", disse o oficial de contra-inteligência do Departamento de Justiça Jay Bratt, em comunicado.



O Departamento de Justiça divulgou ainda uma imagem em que vários documentos estão espalhados num tapete, alguns com papel timbrado da Casa Branca e selos rotulados como "ultrasecretos", segundo a agência Bloomberg.



Recorde-se que as recentes buscas na mansão do ex-presidente norte-americano Donald Trump deveram-se à presença de material altamente confidencial no local, segundo uma versão editada de um documento judicial tornado público pelo Departamento de Justiça na passada sexta-feira.





De acordo com uma declaração do FBI na passada sexta-feira divulgada e que justifica as busca feitas na propriedade do ex-presidente no passado dia 08 de agosto, 14 das 15 caixas anteriormente recuperadas da propriedade de Trump na Florida continham documentos com marcações de classificação de confidencialidade.

Embora o documento ofereça uma descrição mais substancial da investigação, autoridades federais alteraram partes significativas para proteger a identidade das testemunhas e evitar revelar táticas investigativas delicadas.