A pensar comprar bilhetes para os Coldplay na internet? Tenha atenção às burlas e saiba como proceder

Os quatro concertos que os Coldplay vão dar em Portugal, em 2023, já esgotaram e rapidamente começaram a circular na internet vários anúncios de venda de bilhetes a preços muito acima dos tabelados pelos postos de venda oficiais.

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor - DECO deixou, esta quarta-feira, um alerta à população para os riscos envolventes à compra de bilhetes através da internet. "Negociar bilhetes de espetáculos não é proibido, desde que os preços da transação não ultrapassem o valor facial

pelo qual cada bilhete foi adquirido nos canais oficiais", começa por esclarecer a DECO.

No caso de surgir um imprevisto que impeça o titular do bilhete a usufruir do mesmo, este pode revendê-lo e recuperar parte ou total da quantia que gastou. "Já obter lucro com a revenda de bilhetes pode configurar um crime de especulação, punível com pena de prisão entre 6 meses e 3 anos e multa não inferior a 100 dias", afirmam.Cada bilhete contém inscrito um preço unitário facial, definido pela produtora do espetáculo e por isso não pode ser vendido acima desse valor.A DECO alerta ainda que "este é um terreno muito fértil para burlas e falsificações"."É frequente surgirem relatos de bilhetes digitais que nunca chegaram ao e-mail do comprador ou ainda de bilhetes físicos que são meras cópias (por vezes muito bem feitas) de bilhetes verdadeiros, e que não dão acesso ao espetáculo".Tentar entrar no recinto de um espetáculo com um bilhete falso "pode dar lugar a responsabilização" e "as autoridades seguem os procedimentos adequados para apurar se o comprador tinha consciência de que apresentava um bilhete falso", alerta a nota.Vítimas de burla ou falsificação de bilhete, mesmo que apenas de forma tentada, podem apresentar queixa diretamente às autoridades policiais ou através da plataforma eletrónica criada para o efeito.