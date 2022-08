Governo prolonga redução do ISP nos combustíveis até ao final de setembro

O Governo vai manter o desconto do ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13% durante o mês de setembro.

Em comunicado, o Ministério das Finanças revela ainda que a atualização da taxa de carbono vai continuar suspensa durante mais um mês.

O desconto do ISP equivalente à descida da taxa do IVA de 13% estava previsto vigorar até 04 de setembro, sendo agora prolongado até ao final do mês."Considerando todas as medidas em vigor, a diminuição da carga fiscal é de 28,2 cêntimos por litro de gasóleo e 32,1 cêntimos por litro de gasolina", pode ler-se no comunicado do executivo.Em atualização