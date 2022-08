Jornalista da Sport TV alvo de processo por pergunta a Ruben Amorim sobre Slimani

De acordo com os regulamentos, as perguntas nas 'flash interview' só devem ser formuladas sobre o encontro em causa.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processo disciplina à jornalista Rita Latas, da Sport TV.

No final do jogo entre o Sporting e o Chaves, em Alvalade, a repórter portuguesa questionou Ruben Amorim sobre as declarações de Slimani. "[Quero fazer] uma última pergunta e um pouco à margem do jogo porque é impossível fugir a esse tema - as palavras de Slimani dirigidas a Ruben Amorim. Que comentários lhe merecem o que Slimani disse que, ao que tudo indica, Rúben Amorim não queria que Slimani jogasse porque preferia que Paulinho estivesse no 11 inicial?", foi a questão formulada.

O treinador do Sporting não respondeu. "Estou certo que me vão perguntar sobre isso na conferência de imprensa, aqui falo um bocadinho do jogo. Não leve a mal. Na conferência responderei com todo o gosto a essa questão. Obrigado", declarou Amorim, respondendo minutos depois, no Auditório Artur Agostinho, como prometeu.

O delegado do Sporting pediu expressamente ao delegado da Liga para que este colocasse no relatório que a jornalista havia colocado uma questão fora do âmbito do jogo.



De acordo com os regulamentos, as perguntas nas 'flash interview' só devem ser formuladas sobre o encontro em causa. Além disso, os jornalistas são encarados como agentes desportivos como o são jogadores ou treinadores.