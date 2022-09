Casco de barco semi-afundado em Gibraltar parte-se e obriga a tentativa urgente para extrair combustível

Embarcação foi cercada, de forma a conter qualquer derramamento de óleo que possa acontecer.

O Governo de Gibraltar anunciou esta quarta-feira que o casco de um graneleiro OS 35 se partiu, depois de este estar semi-afundado, na zona do Levante. O incidente obrigou já a uma tentativa "urgente" para extrair o combustível do navio.A embarcação foi cercada de forma a conter qualquer derramamento que possa acontecer. "Houve um vazamento de substâncias do navio no decorrer do movimento causado pela sua quebra. As primeiras investigações indicam que se trata de óleo lubrificante", revelou o Governo de Gibraltar. Os trabalhos para remover o óleo do mar decorrem, de forma a evitar que este possa ultrapassar a barreira de segurança.De acordo com o canal televisivo La Sexta, o barco colidiu na passada segunda-feira com outro navio. Para tentar evitar um naufrágio, a autoridade portuária de Gibraltar decidiu rebocá-lo para a costa da baía.