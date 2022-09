Colisão entre dois carros provoca quatro feridos na Maia

Vítimas transportadas para o hospital de São João, no Porto.

Uma colisão entre dois carros na rua Manuel Gonçalves Lage, em Águas Santas, Maia, provocou quatro feridos.



O alerta foi dado às 19h25 e os Bombeiros de São Mamede Infesta, com o apoio dos Bombeiros de Moreira da Maia, foram accionados para o local.

As quatro vítimas a registar do acidente apresentavam ferimentos considerados ligeiros e foram transportadas para o hospital de São João, no Porto.