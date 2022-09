"Obrigado Marta": Pedro Abrunhosa agradece trabalho feito por ministra da Saúde na luta contra a Covid-19

"Portugal deve-lhe ter enfrentado um vírus com uma determinação e coragem só dada aos grandes líderes", escreveu o artista.

O cantor Pedro Abrunhosa usou as redes sociais para fazer um agradecimento à ex-ministra, Marta Temido, que se demitiu esta segunda-feira da pasta da Saúde.

Num texto publicado no Instagram, o artista escreveu que Portugal deve a Temido "ter enfrentado um vírus, do qual ninguém conhecia absolutamente nada, com uma determinação e coragem só dada aos grandes líderes. E os grandes líderes não são aqueles que sabem todas as respostas mas os que, perante as dúvidas, ouvem todas as perguntas".

"A política consiste em saber tomar decisões quando os dados são escassos e as vozes ‘opinativas’ muitas e contraditórias: tomar decisões é sempre melhor do que a inação, a negação ou o pânico. E nem sempre uma queda se dá para baixo: podemos ser infelizes no sucesso e dignificar-nos quando ultrapassamos uma crise", continuou o artista.

Abrunhosa considera ainda que "desta pandemia podemos ter crescido tanto científica como politicamente muito graças ao seu trabalho, à sua disposição em enfrentar um mundo de preconceitos e ignorância, à sua frontalidade e coragem".

O artista termina a mensagem com um profundo agradecimento a Marta Temido. "Não queria ter tido outra Ministra da Saúde para encabeçar a luta contra a Covid-19. É com essa lucidez e humildade que se constrói a inteligência da Democracia. Muito obrigado, Marta!", escreveu ainda.