Homem encontrado morto nos jardins do Hospital Santa Maria veio de lar

O homem de 62 anos que foi encontrado morto terça-feira à tarde nos jardins do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, após ter entrado às 07h18 de segunda-feira naquelas Urgências, era utente de um lar para pessoas desfavorecidas em Rio de Mouro, Sintra.De acordo com fonte hospitalar, o homem deu entrada após desacatos na Amadora, fez a triagem e foi-lhe atribuída pulseira verde. Não foi mais visto e às 00h30 de terça-feira foi-lhe dada alta por abandono - julgou-se que desistira e seguira para casa. Mas, explica fonte policial, veio a ser encontrado já cadáver pelas 16h30, por um popular que passava na rua e viu o corpo encostado à vedação do hospital (do lado de dentro).

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde vai pedir informação ao hospital.