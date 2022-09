Avô morre ao volante e neto salta do carro em andamento no Funchal

Veículo acabou por se despistar e o homem, com cerca de 80 anos, viria a morrer. Terá sido acometido de doença súbita.

Uma criança de 11 anos atirou-se, esta quarta-feira, de um carro em andamento quando percebeu que o avô, que conduzia a viatura, estava inconsciente e o automóvel seguia desgovernado no chamado Caminho do Comboio, no centro do Funchal, Região Autónoma da Madeira. O veículo acabou por se despistar e o homem, com cerca de 80 anos, viria a morrer. Terá sido acometido de doença súbita, algo que ainda está a ser investigado. O carro circulava na Rua das Dificuldades, atravessou desgovernado a Rua 31 de Janeiro e foi embater no muro de suporte da ribeira de Santa Luzia. O menino ficou com ferimentos ligeiros e foi hospitalizado.









“Recebemos o alerta às 11h49 e deslocámos quatro viaturas de socorro e 14 elementos”, referiu uma fonte dos Bombeiros Sapadores do Funchal, adiantando que encontraram o homem inconsciente e encarcerado no carro. As equipas mobilizadas para o acidente ainda efetuaram manobras de reanimação, mas o idoso não resistiu e acabou por morrer.

O neto, que saltou do carro antes do embate, sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. Apresentava escoriações, sobretudo nos joelhos, por ter caído desamparado após saltar. A PSP também foi ao local e investiga as circunstâncias em que ocorreu o acidente.