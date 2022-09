Fernando Rocha perde 34 quilos em grande transformação para capa da Men's Health

"Eu perdi doenças. Ressonava e deixei de ressonar. E não tomei nada, juro", admitiu Fernando Rocha à revista

O humorista Fernando Rocha perdeu 34 quilos, 24,2 quilos de massa gorda e 40 centímetros de perímetro abdominal, num processo de mudança promovido pela revista Men's Health.

"Eu perdi doenças. Ressonava e deixei de ressonar. E não tomei nada, juro", admitiu Fernando Rocha à revista. A transformação já tinha sido anunciada em maio deste ano, mas só agora a capa foi revelada.

A edição inclui uma entrevista em exclusivo com o humorista, que revela os novos hábitos e estilo de vida. "Antes, ao fim de meia hora de caminhar, doíam-me as rótulas. Agora corro quilómetros e nada me dói", contou humorista relevando ainda que lhe "deixou de aparecer umas manchas escuras que tinha à volta dos olhos. Agora estão muito mais claras".



"Eu hoje sei que o cabrito que vou comer e as taças de vinho que vou beber representam 10 quilómetros de corrida amanhã. Vou fazê-lo sem hesitar!", prometeu.