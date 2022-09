Arthur já é reforço do Sporting

Com a chegada do brasileiro é quase certo que o mercado em Alvalade fica fechado.

O futebolista brasileiro Arthur Gomes, extremo que alinhava no Estoril Praia, é reforço do Sporting, anunciou hoje o clube de Alvalade, que para já não divulgou a duração do contrato do jogador.

Gomes, de 24 anos, fez a formação no Santos e iniciou a sua carreira no emblema de São Paulo, com empréstimos à Chapecoense e ao Atlético Goianiense pelo meio, antes de rumar a Portugal.

O internacional pelas camadas jovens do Brasil chegou a custo zero ao Estoril Praia em 2021/22 e nessa época fez 29 jogos e marcou dois golos pelos 'canarinhos'.