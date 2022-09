PSP detém dois homens por tiroteio em Lisboa

Agentes detiveram os suspeitos, que tinham em posse duas pistolas de calibre 6,35 mm.

Doi homens foram detidos, na tarde desta quinta-feira, por envolvimento num tiroteio ocorrido no bairro social da Quinta do Cabrinha, em Lisboa.O alerta para os disparos foi dado pelas 15h50, e a PSP encontrou pelo menos dois invólucros de munição, numa rua do centro do bairro.Após conversa com testemunhas, os agentes foram informados de que os dois suspeitos foram vistos a fugir de carro junto a uma bomba de combustível na Avenida de Ceuta, apurou oOs agentes detiveram os suspeitos, que tinham em posse duas pistolas de calibre 6,35 mm.Não há registo de feridos.Em atualização.