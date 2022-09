Homem sequestra mecânico para recuperar carro

Empresário planeou reaver viatura que vendeu à vítima, mas que diz não lhe ter sido paga. Terror durou 2 horas.

O sequestro demorou duas horas. Atraído a uma quinta isolada, em Resende, a pretexto de consertar um trator avariado, o mecânico viu-se alvo de uma emboscada que terminou com uma arma apontada à cabeça e forçado a assinar uma declaração de venda de uma Ford Transit. Esta viatura tinha sido vendida à vítima por um dos arguidos, um empresário de Paços de Ferreira - que elaborou o plano para a reaver. Acabou detido pela Polícia Judiciária do Porto, assim como mais dois cúmplices.Leia a notícia completa no Correio da Manhã