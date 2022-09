Vacinação sazonal contra gripe e Covid-19 arranca a 7 de setembro

Infarmed e DGS recomendaram a vacinação a todos os cidadãos. Graça Freitas salientou: "as vacinas salvam vidas".

O plano de vacinação contra a

Covid-19 e a gripe sazonal

para a época de 2022/2023 foi, esta sexta-feira, anunciado.

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) e a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendaram a vacinação a todos os cidadãos, e Graça Freitas acrescentou que "as vacinas salvam vidas".



A Comissão Europeia aprovou, esta quinta-feira, duas novas vacinas contra a Covid-19 e a DGS adiantou que vão agora fazer parte do plano de vacinação. As novas vacinas incluem na sua composição as vacinas originais, contra a estirpe inicial do coronavírus e um suplemento contra a estirpe Ómicron e pretende estender-se a proteção contra as várias variantes. "As reações adversas a estas novas vacinas são as mesmas que as da vacina original" avançou o Infarmed.

A campanha de vacinação de outono é dirigida a 3 milhões de pessoas e vai durar 100 dias. Vão haver 397 pontos de vacinação, em centros de saúde e centros de vacinação.

Os profissionais de saúde serão preferencialmente vacinados.

Em atualização