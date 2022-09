Alunos traumatizados e escolas destruídas no arranque do novo ano letivo na Ucrânia

Nas cidades que não estão sob ameaça de bombardeamento, os pais dos 6 milhões de estudantes ucranianos podem escolher entre o ensino online e o presencial.

O novo ano letivo começou esta quinta-feira para 6 milhões de alunos ucranianos, mas muitos não podem regressar à escola presencialmente porque os militares russos fizeram das escolas bases militares e vandalizaram edifícios e equipamentos.Na escola número 2 de Borodianka, a norte da capital da Ucrânia, Kiev, uma cerimónia no pátio marca o início do ano letivo. Como é tradição, no primeiro dia de aulas, as meninas usam volumosos elásticos brancos no cabelo, os meninos vestem camisas brancas e os professores são presenteados com flores.

Mas nesta escola as aulas não vão ser presenciais, pelo menos durante um ano. É o tempo necessário para reconstruir o edifício destruído pelas tropas russas quando o ocuparam, em março. A exceção é aberta para os alunos do primeiro ano que vão ser reunidos na única escola na cidade que escapou à passagem do exército de Moscovo.

O quadros, televisões, computadores e livros foram danificados. Nas paredes, podem agora ler-se frases pró-russas e de ódio aos ucranianos.Natasha Shuka, mãe de Tetiana contou ao "The Guardian" que a filha vai aprender a partir de casa. Natasha avança que a realidade de muitos meninos e pais ucranianos é de constante terror e sobressalto. Tetiana não consegue ouvir um carro passar sem tremer de medo.Na escola número 2 de Borodianka, os alunos vão aprender online mas noutros estabelecimentos de ensino ucranianos, aqueles que não foram destruídos nem estão sob constantes ameaças de bombardeamento, os estudantes podem optar entre este regime e o presencial.Para os alunos que escolheram estudar presencialmente, o principal conselho das autoridades é que levem consigo um kit de emergência com uma muda de roupa, medicamentos que tomem habitualmente e até o brinquedo preferido. Os professores receberam formação para saber como agir em caso de ataque.Um relatório do "Centre for Information Resilience", uma organização de direitos humanos com sede em Londres, deu conta da destruição de uma escola para invisuais, uma biblioteca universitária com 218 anos, uma piscina de treino olímpico e uma escola profissional centenária, só na região de Kharkiv.De acordo com Sergii Gorbachov, provedor da educação da Ucrânia, já abandonaram o país cerca de 22 mil professores desde o início do conflito.