UEFA ameaça FC Porto com expulsão das competições europeias

Dragões emitiram um comunicado onde garantem que superaram "as metas estabelecidas pelo acordo".

A UEFA ameaçou o FC Porto com exclusão das competições europeias nas próximas três temporadas e multa de 100 mil euros, mas entretanto os dragões emitiram um comunicado onde garantem que superaram "as metas estabelecidas pelo acordo, o que será formalmente transmitido às instâncias competentes no próximo mês de outubro".

"O Comité de Controlo Financeiro da UEFA (CFCB) considerou que o FC Porto, após a reabertura do processo, incumpriu ligeiramente o objetivo principal do seu acordo de liquidação e, em consequência, a Primeira Câmara do CFCB decidiu aplicar uma coima de 100 mil euros e excluir o clube da próxima competição de clubes da UEFA para a qual venha a qualificar-se nas próximas três temporadas, a menos que o resultado de equilíbrio agregado do clube para os exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022 esteja em conformidade com o requisito de equilíbrio", refere o CFCB da UEFA em nota oficial divulgada esta sexta-feira.

O CFCB da UEFA multou ainda o Santa Clara em 10 mil euros, por "pequenas violações aos requisitos de equilíbrio".