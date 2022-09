Homem morre na praia do Magoito em Sintra

Vítima foi vista, por testemunhas, a cair assim que entrou na água. Mulher assistiu a tudo.

Um homem de 69 anos morreu, pelas 17h00 desta sexta-feira, quando estava a entrar no mar na praia do Magoito, em Sintra, confirmou ao CM o capitão do Porto de Cascais, comandante Paulo Agostinho.

A vítima foi vista, por testemunhas, a cair assim que entrou na água, pelo que se suspeita que tenha sido vítima de um problema de saúde súbito. A mulher assistiu a tudo.

Uma viatura da Autoridade Marítima, operada por militares da Marinha, estava na praia e iniciou de imediato manobras de reanimação – depois assumidas pelo INEM. No entanto, não foi possível salvar a vítima e o óbito foi declarado ainda no local.

Foi acionado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima para dar assistência aos familiares da vítima.