FBI encontrou pastas confidenciais vazias em mansão de Trump

Conteúdo de 33 caixas foram retiradas de um escritório e de uma arrecadação em Mar-a-Lago.

Os agentes do FBI que revistaram a casa do ex-presidente norte-americano Donald Trump no mês passado encontraram pastas vazias marcadas como confidenciais, segundo um inventário detalhado do material apreendido, divulgado esta sexta-feira pelo Departamento de Justiça.

O inventário revela, em linhas gerais, o conteúdo de 33 caixas retiradas de um escritório e de uma arrecadação em Mar-a-Lago, durante as buscas efetuadas em 8 de agosto.

Embora o inventário não descreva nenhum dos documentos, mostra até que ponto informações classificadas - incluindo material ultrassecreto - foram mantidas em caixas e contentores misturados com jornais, revistas, roupas e outros itens pessoais.