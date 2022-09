Bruno de Carvalho e Liliana casam no Algarve

Casal deu o nó numa quinta no sul do país, perante o olhar de centenas de convidados.

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida já são marido e mulher.O casal, que se conheceu no ‘Big Brother Famosos’ (TVI), no início do ano, disse esta sexta-feira o ‘sim’ numa quinta no Algarve, perante o olhar de centenas de convidados, a quem disponibilizaram o NIB para transferências como prenda.