Pelo menos oito polícias mortos em ataque com explosivos na Colômbia

Frente a los hechos acaecidos en San Luis (#Huila), nos desplazamos de manera inmediata con todas las capacidades institucionales para verificar y acompañar a nuestros policías. #DiosYPatria — Mayor General Henry Armando Sanabria Cely (@DirectorPolicia) September 2, 2022

Pelo menos oito polícias morreram esta sexta-feira num ataque com explosivos na cidade de San Luis, em Huila, Colômbia.De acordo com o Presidente da República, Gustavo Petro, na sua conta do Twitter na sexta-feira, "estes factos exprimem uma clara sabotagem à paz total". "Pedi às autoridades que se deslocassem ao território para assumir a investigação", referiu Petro, acrescentando que era solidário com as famílias dos mortos.Na mesma rede social, o director da Polícia Nacional, Henry Armando Sanabria Cely, indicou que "estamos imediatamente em movimento com todas as capacidades institucionais para verificar e acompanhar os nossos agentes policiais".