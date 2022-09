Irmãos portugueses de férias em Itália tiram telemóvel a ladrão que os feriu

Dois irmãos portugueses, de férias em Rimini, Itália, saíram de uma discoteca às 04h00 e foram assaltados e agredidos por uma dupla de assaltantes. Mesmo feridos, deram luta e um dos ladrões ficou sem o telemóvel. Os portugueses foram ajudados por um ex-futebolista argentino, que treina o clube de futebol local, e já com a polícia tramaram o ladrão dono do telemóvel: quando este ligou a marcar um encontro para reaver o aparelho, caiu na esparrela entretanto montada para o apanhar.Saiba mais no Correio da Manhã