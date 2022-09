Avião da TAP colide com moto durante aterragem no aeroporto da Guiné Conacri

TAP refere que "o voo TP1492 registou um acidente na aterragem no aeroporto da Guiné Conacri, quando uma moto tentou atravessar a pista.

Um avião da TAP colidiu com uma motorizada durante a aterragem no aeroporto da Guiné Conacri, provocando a morte do ocupante do veículo, informou hoje a companhia aérea, garantindo que "foram cumpridos todos os procedimentos de segurança".

"Passageiros e tripulantes estão todos bem", assegura.