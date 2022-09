Combustíveis baixam sete cêntimos por litro

O carrossel do sobe e desce semanal em que se transformaram os preços dos combustíveis trará, na próxima segunda-feira, novidades positivas para os automobilistas. Segundo apurou ojunto de fontes ligadas ao setor petrolífero, a fatura a pagar pelos automobilistas na próxima semana será menos cara, devido a descidas na ordem dos sete cêntimos no litro quer do gasóleo quer da gasolina.Saiba mais no Correio da Manhã