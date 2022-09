Estudante de 17 anos morto a tiro no pátio de escola em Baltimore nos EUA

Ano letivo teve início na segunda-feira.

Um estudante de 17 anos foi morto a tiro, na sexta-feira, no pátio de uma escola secundária em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos da América.

Segundo a

norte-americana, o atirador, também com 17 anos, já foi detido. Tudo aconteceu quando os dois jovens estavam a sair das aulas e encontraram-se no pátio da escola. Acabaram por se desentender e o atirador fez vários disparos. "O atirador correu pela rua, e a polícia prendeu-o após uma curta perseguição", refere a imprensa internacional.

A vítima ainda foi levada para o hospital, onde acabou por falecer.

"Esta é uma situação extremamente trágica. Uma tragédia a acontecer no terreno de uma escola no início do ano letivo", disse Michael Harrison, Comissário da Polícia de Baltimore, numa conferência de imprensa.

O ano letivo nos EUA teve início esta semana, na segunda-feira.

CNN