'Duelo Final' da CMTV à frente do 'Jornal das 8' da TVI generalista

O formato da CMTV 'Duelo Final' conseguiu ontem superar a audiência do 'Jornal das 8' da TVI. O programa dedicado ao acompanhamento ao segundo do jogo Benfica-Vizela foi visto por uma média de 571 mil pessoas e alcançou 13,2% de share. Ficou no 11º lugar dos programas mais vistos do dia em Portugal.Já o 'Jornal das 8' alcançou a 12ª posição, com 563 mil pessoas e 13,2% de share. Ou seja, o principal noticiário da TVI generalista teve menos 8 mil espectadores do que a CMTV, emitida apenas no cabo.No total diário, a CMTV voltou a liderar de forma destacada a informação nacional no cabo. Conseguiu 6,2% de share, ou seja, mais audiência do que a soma de todos os concorrentes. O canal CNN Portugal registou 2,8%, a SIC Notícias conseguiu 1,6% e a RTP 3 não foi além dos 0,5%.Em agosto, a CMTV conseguiu o melhor mês de sempre com um share médio de 5,9%. A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está na TDT. Os resultados referidos são da responsabilidade da GFK.