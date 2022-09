Estrela do TikTok Tanya Pardazi morre aos 21 anos após salto de paraquedas

Jovem fazia o primeiro salto a solo.

A estrela do TikTok e concorrente a Miss Canadá, Tany Pardazi, morreu no sábado passado após um salto de paraquedas em Ontário, Canadá.

A jovem de 21 anos realizava o primeiro santo de paraquedas a solo no momento da tragédia. A imprensa internacional refere que as autoridades estão a investigar as causas da morte mas acredita-se que o paraquedas foi aberto tarde demais. "O paraquedista libertou um paraquedas principal de rotação rápida a baixa altitude, sem o tempo/altitude necessários para o pára-quedas de reserva inflar", pode ler-se no

.

Tany Pardazi ainda foi levada para o hospital mas não resistiu aos graves ferimentos.