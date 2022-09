Piloto ameaça despenhar avião contra centro comercial no Mississipi

Foi o próprio piloto que contactou os serviços de emergência.

Um piloto ameaçou, este sábado, despenhar um avião contra um centro comercial no estado norte-americano do Mississipi.

Segundo as declarações da polícia da cidade de Tupelo, os serviços de emergência receberam uma notificação de sobre um avião estar a sobrevoar a cidade, tendo sido o próprio piloto a contactar os serviços de emergência e a ameaçar colidir com uma superfície comercial. A polícia acredita tratar-se de um avião

King Air e alerta que a

"mobilidade de um avião desse tipo na zona é bastante perigoso".

As lojas do centro comercial foram evacuadas e as pessoas retiradas das imediações, segundo informações da

. O jornal britânico adianta ainda que desde que foi feito o alerta que os serviços de socorro estão em contacto com o piloto, que continua a sobrevoar Tupelo a baixa altitude.

O piloto trabalha no Aeroporto regional de Tupelo.

SkyNews