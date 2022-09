Colisão entre mota e carro faz dois feridos em Ovar

Vítimas foram levadas para o hospital da Feira.

Uma mulher de 19 anos e um homem de 37 ficaram feridos, esta tarde de sábado, na sequência de uma colisão entre uma moto e um carro, em Ovar.O alerta foi dado, cerca das 16h30, para os bombeiros de Ovar, para um acidente rodoviário, na avenida dos Descobrimentos, no Furadouro.As vítimas foram levadas para o hospital da Feira.A PSP foi ao local e investiga as causas do acidente.