Salário acima da média só em Lisboa e Setúbal

Vencimentos de trabalhadores declarados à Segurança Social dão salário médio nacional de 1558 euros.

O salário médio em Portugal dos trabalhadores por conta de outrem atingiu, no final do primeiro semestre deste ano, 1588 euros. O valor em causa, apurado a partir das remunerações declaradas à Segurança Social, está ainda livre de descontos e é inflacionado pelo pagamento, por algumas empresas, do subsídio de férias. Só em dois distrit