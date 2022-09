Pelo menos 10 carros vandalizados nas imediações do Estádio Municipal de Braga

Sporting de Braga jogou contra o Vitória de Guimarães na tarde deste sábado.

Pelo menos 10 carros foram vandalizados durante a tarde deste sábado nas imediações do Estádio Municipal de Braga.Ao que oconseguiu apurar junto da PSP de Braga, não foram, para já, apresentadas queixas.A denúncia foi feita pela Associação Vitória Sempre.Recorde-se que o Sporting de Braga venceu este sábado o Vitória de Guimarães por 1-0, num jogo que decorreu na cidade de Braga. Com este triunfo, o quarto consecutivo, o Sporting de Braga continua em segundo, com 13 pontos, a dois do líder Benfica, enquanto o Vitória de Guimarães somou a terceira derrota seguida e está em nono, com seis pontos.