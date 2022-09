Acidente com avião da TAP faz dois mortos após colisão no aeroporto

A aterragem de um avião da TAP no Aeroporto Ahmed Sekou Touré, na capital da Guiné-Conacri, terminou no sábado em tragédia. Os pilotos da aeronave, que fazia a ligação entre Lisboa e a capital daquele país da África francófona, embateram contra uma moto que circulava na pista com dois seguranças do aeroporto, levando a que ambos morressem sugados por um dos reatores.Saiba mais no Correio da Manhã