Novo negócio: Atriz Vera Kolodzig vende vibradores

Vera Kolodzig promove brinquedos sexuais que vão dos duplos penetradores a dedeiras.

Duplos penetradores, dildos, massajadores, dedeiras vibratórias ou estimuladores são alguns dos artigos de prazer intimo que a atriz e apresentadora Vera Kolodzig, de 37 anos, vende no seu site Kologica.com. Os preços variam entre os 21,95€ e os 65,90€. "Não são batons... São instrumentos de valorização pessoal e autoconhecimento também conhecidos como brinquedos sexuais!!!", escrevia Vera no início de agosto na sua página do Instagram anunciando novos modelos.

