Acidente condiciona trânsito na A8 no Bombarral

Quatro pessoas ficaram feridas este domingo numa colisão entre quatro veículos na A8, no Bombarral, Leiria, sentido Norte-Sul.De acordo com o CDOS de Leiria, a Auto Estrada está condicionada nesse sentido ao quilómetro 58.No local estão os bombeiros e a GNR com 19 operacionais, apoiados por oito veículos.O alerta foi dado às 16h24.Em atualização